L’attesa per il nuovo Samsung Galaxy Fit 3, nonché successore del Galaxy Fit 2, è ormai giunta al termine: infatti, il colosso sudcoreano ha annunciato che il wearable farà il suo esordio sul mercato entro il 23 febbraio 2024. Il prossimo fitness tracker di Samsung sarà dotato di un display da 1,6 pollici ed il produttore afferma che sarà più largo del 45% rispetto al suo predecessore. Secondo recenti rapporti, l’azienda asiatica conferma anche che verrà fornito con una durata della batteria di 13 giorni e che si potranno scegliere tra più di 100 pre-impostazioni disponibili.

Una caratteristica importante è che il nuovo Samsung Galaxy Fit 3 sarà dotato anche di strumenti avanzati di monitoraggio del sonno. Per coloro che russano ed affermano di non russare, Samsung fa sapere che terrà traccia di tutto. Questo fitness tracker intelligente disporrà anche di un grado di impermeabilità fino a 5ATM e di una resistenza all’acqua e alla polvere con grado di protezione IP68. Samsung offre anche SOS di emergenza e rilevamento delle cadute. Per attivare SOS emergenze, occorrerà premere il pulsante laterale per 5 volte.

Le caratteristiche del Samsung Galaxy Fit 3 non terminano qui: infatti, si potrà anche trasformare in un telecomando per il vostro smartphone; dallo scatto di foto alla riproduzione e al controllo di contenuti multimediali. Inoltre, se non troverte più il vostro device, potrete anche utilizzare la funzione “Trova il mio telefono” sul Samsung Galaxy Fit 3. Samsung ha annunciato che il fitness tracker sarà disponibile per la prima volta nelle Filippine il prossimo 23 febbraio e che presto farà il suo debutto anche in altri mercati, tra cui l’India. Sarà disponibile in tre opzioni di colore: nero, bianco e pesca. I prezzi non sono ancora stati annunciati da Samsung, ma accadrà sicuramente nei prossimi giorni.

