Will Sharpe sarà Mozart nella nuova serie di Sky dal titolo Amadeus. L’attore, apprezzato nella seconda stagione di The White Lotus, sarà il protagonista del progetto creato da Joe Barton che racconta la vita del grande compositore Wolfgang Amadeus Mozart, show prodotto da Two Cities Television in associazione con Sky Studios.

Will Sharpe è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in TV. Oltre al già citato The White Lotus di lui si ricordano le interpretazioni in Casualty, Sirens, Sherlock e Babylon. Gli altri interpreti dovrebbero essere annunciati a breve.

Amadeus è l’adattamento televisivo dell’opera teatrale di Peter Shaffer, ambientata a Vienna nel XVIII secolo, che narra le vicende del venticinquenne Mozart che, rimasto disoccupato, troverà conforto in una giovane donna, Costanze Weber, che poi diventerà sua moglie.

Stando al comunicato di Sky, Amadeus sarà una rappresentazione di Mozart “fresca, intima e irriverente, e a volte sembrerà essere nelle mani dei personaggi stessi”. La troupe dovrebbe iniziare a lavorare alla serie entro la fine del 2024.

Continua a leggere Optimagazine