Nella seconda metà di quest’anno, il colosso di Seul dovrebbe lanciare i suoi smartphone pieghevoli di prossima generazione, i Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6. Si prevede che entrambi gli smartphone miglioreranno la durata della batteria, il design e le prestazioni. Le batterie di entrambi i prossimi telefoni pieghevoli sono apparse in un database normativo.

Come riportato da “SamMobile“, i telefoni pieghevoli dell’azienda sudcoreana hanno configurazioni a doppia batteria. Le batterie all’interno dei numeri di modello del supporto Samsung Galaxy Z Flip 6 EB-BF741ABE e EB-BF741ABY sono state individuate nel database del Bureau of Indian Standards (BIS). Il device è alimentato da una combinazione di due batterie che portano i numeri di modello EB-BF956ABE e EB-BF956ABY. Anch’esse sono state individuate nel database di certificazione della BIS: ciò significa che il colosso di Seul ha ricevuto approvazioni normative dall’autorità indiana per gli standard per il lancio di telefoni che utilizzano queste batterie, riducendo così un ostacolo normativo in India. È stato rivelato che il Samsung Galaxy Z Flip 6 utilizzerà batterie più grandi rispetto allo Z Flip 5. Il prossimo telefono pieghevole sarà alimentato da una capacità totale della batteria di 4000mAh (pubblicizzata) rispetto ad una fonte di alimentazione da 3700mAh all’interno dello Z Flip 5. Ciò equivale a circa l’8% in più di capacità della batteria e, combinato con un processore più efficiente dal punto di vista energetico, il telefono dovrebbe offrire una maggiore autonomia. Lo Z Fold 6 avrà anche una batteria più grande, grazie ad un corpo più ampio, ma la capacità della batteria non è stata ancora rivelata.

Si prevede che i Samsumg Galaxy Z Fold 6 e Z Fold 6 presenteranno cornici più eleganti e una piega dello schermo meno evidente. Entrambi gli smartphone saranno probabilmente dotati del processore Snapdragon 8 Gen. 3 For Galaxy. Si dice che lo Z Fold 6 abbia uno schermo con proporzioni relativamente quadrate rispetto allo Fold 5, il che significa che potrebbe avere un fattore di forma simile ai telefoni pieghevoli di altri marchi (come OnePlus). Ciò renderà il display della cover più ampio, avvicinandolo alle proporzioni dello schermo di uno smartphone tradizionale in stile bar. È già stato rivelato che lo Z Flip 6 avrà fotocamera selfie da 10MP, una posteriore primaria da 50MP e un’ultra-wide da 12MP. Lo Z Fold 6 monterà una fotocamera posteriore principale da 50MP, un’ultra-wide da 12MP, un teleobiettivo da 10MP ed una fotocamera selfie da 10MP.

