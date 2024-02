Non sono così rare, in questi giorni, le segnalazioni secondo cui non sarebbe ancora arrivato l’aggiornamento di cui si è tanto parlato di recente a proposito del Samsung Galaxy S24. A conti fatti, il primo di un certo peso concepito per il top di gamma che ha da poco esordito sul mercato, tramite il quale dovremmo assistere ad un apprezzabile miglioramento per la fotocamera. Come stanno le cose? Effettivamente, a cavallo dello scorso fine settimana anche qui in Italia ci siamo concentrati quasi esclusivamente sulle offerte concepite da Amazon, tramite le quali abbiamo iniziato a scendere sotto la soglia del prezzo di listino.

Occorre ancora del tempo al primo aggiornamento per Samsung Galaxy S24 in arrivo anche in Europa

Sostanzialmente, si tratta di un upgrade importante, tramite il quale il colosso coreano mira a mettersi alle spalle in tempi ristretti alcune anomalie che sono venute a galla a proposito della fotocamera dei vari Samsung Galaxy S24 commercializzati ad inizio 2024. Tuttavia, in tanti hanno segnalato che, almeno per ora, non ci sia traccia del pacchetto software in Italia e nel resto d’Europa. Dettaglio, questo, che come al solito ha un po’ preoccupato il pubblico, ansioso di comprendere quali saranno gli effetti post download per il top di gamma appena acquistato.

Come evidenziato in queste ore da SamMobile, occorre attendere solo pochi giorni, in quanto al momento il produttore ha deciso di testare il primo vero aggiornamento per il Samsung Galaxy S24 solo in Corea, in modo da capire se ci siano o meno delle anomalie. Quanto tempo dovranno aspettare ancora i possessori dello smartphone fuori dalla Corea? Negli Stati Uniti e in Canada, il firmware potrebbe uscire entro il 22 o 23 febbraio, ma potrebbe volerci più tempo per arrivare in altri Paesi.

Già, perché Samsung non ha specificato una data di rilascio nel suo annuncio ufficiale e ha detto solo che gli aggiornamenti per il Samsung Galaxy S24 inizieranno ad essere in uscita per tutti a febbraio.

