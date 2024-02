C’è un nuovo SMS INPSInforma in circolazione che non ha nulla a che fare con l’ente previdenziale italiano, semmai con il tentativo di cyber criminali di rubare dati preziosissimi alle vittime di turno. Il testo del messaggio è quello visibile nell’immagine di apertura articolo o qualcosa di davvero molto simile. Occhio dunque alla sua tipologia perché i rischi che si corrono, cadendo nella specifica trappola, sono reali e importanti.

Non è la prima volta che un falso SMS INPSInforma è in dirittura d’arrivo su tanti telefoni degli italiani. Come in passato, i toni allarmistici della comunicazione si riferiscono all’imminente perdita dei benefici del cittadino. Dunque, il destinatario è invitato ad aggiornare i propri dati ma il link riportato nel messaggio non è che un falso sito dell’ente previdenziale. In tutto uguale all’originale o quasi, la piattaforma include una procedura davvero truffaldina. Lo scopo dei criminali del web che hanno ordito il raggiro è quello di rubare dati personali alle vittime e, sfruttando la distrazione di molti, l’obiettivo è presto raggiunto.

Di quali informazioni si rischia di essere depredarti? Dando peso all’ultimo degli SMS INPSInforma e seguendo il finto portale corrispondente, si viene indotti a fornire i dati anagrafici personali, quelli di contatto, addirittura gli estremi di carte di credito di pagamento oppure quelli bancari. Il raggiro completo è poi del tutto compiuto (lato criminali) nel momento in cui si fornisce anche un documento d’identità corredato da qualche foto personale catturata live della webcam del malcapitato di turno. Ne può conseguire un vero e proprio furto d’identità per azioni illegali e non certo autorizzate.

Meglio stare dunque alla larga dell’ulteriore SMS INPSInforma in arrivo in questo febbraio. Le tecniche di raggiro messe in campo sono sempre più perfette e rischiano di far cadere in trappola tante più vittime.

