Continua a calare in maniera vertiginosa il prezzo del Samsung Galaxy S23, top di gamma dello scorso anno dell’azienda sudcoreana che gode ancora di buon mercato. Può quindi essere sfruttato questo nuovo sconto presente su Amazon per avere il modello nero da 128GB di memoria interna ad un costo decisamente più vantaggioso rispetto a qualche settimana fa. Approfondendo quello che propone quest’oggi il famoso sito di e-commerce, ecco che è stato applicato uno sconto dell’11% sul prezzo mediano precedente di 600 euro, arrivando quindi ad un costo finale di 536,50 euro.

Ricomincia in queste ore la discesa del prezzo per Samsung Galaxy S23 su Amazon con una nuova offerta

Non solo discorsi riguardanti gli aggiornamenti e l’intelligenza artificiale, dunque, come fatto nei giorni scorsi. Un risparmio davvero molto interessante per avere tra le mani questo Samsung Galaxy S23. L’offerta risulta essere ghiotta e proprio per questo le scorte a disposizione su Amazon stanno praticamente per terminare. Questo significa che bisogna cogliere la palla al balzo ed approfittare ora di tale offerta, prima insomma che le poche unità rimaste vadano praticamente a ruba.

SAMSUNG Galaxy S23 Black 128GB Phantom Black

Inoltre non ci sono costi aggiuntivi relativi alla spedizione e nel giro di pochissimi giorni questo Samsung Galaxy S23 arriverà direttamente nelle vostre case. C’è anche la possibilità di pagare a rate con Cofidis, dilazionando in questo modo la spesa totale nel tempo permettendo a più utenti di poter approfittare di tale offerta. A questo punto può essere interessante capire quali siano le caratteristiche tecniche che animano questo Samsung Galaxy S23. Si parte dal display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate fino a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus 2.

Lato hardware spicca il processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8GB di RAM ed in questo caso da 128GB di memoria interna. Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo Samsung Galaxy S23 si trova con un triplo sensore posteriore da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. Il sensore anteriore invece è da 12 megapixel. Infine non manca un’ottima batteria da 3900 mAh.

