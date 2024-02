Cresce l’attesa per un’importante partita di Serie A in programma a stretto giro, considerando il fatto che in queste ore tanti tifosi si chiedono quando escono i biglietti di Lazio-Milan. Sfida delicatissima, al netto degli impegni nelle coppe per le due squadre nel corso delle prossime settimane, considerando il fatto che l’esito del match potrebbe determinare in modo definitivo gli obiettivi di Sarri e Pioli fino al termine della stagione. I biancocelesti, dopo la brutta sconfitta rimediata in casa contro il Bologna, sono alla ricerca dell’ultimo treno per cercare di ottenere un poston nella prossima edizione del Champions League.

Al contempo, il Milan dopo l’inaspettata caduta di Monza deve capire se ci siano residue possibilità per un disperato attacco alla leadership dell’Inter in campionato, oppure se, in alternativa, sia necessario guardarsi indietro, considerando il fatto che Atalanta e Bologna stiano correndo a ritmi impressionanti nel corso delle ultime settimane. Considerando anche le partite in Europa League il giovedì sera, basta poco per perdere il ritmo in Serie A.

Indicazioni oggi sull’uscita dei biglietti di Lazio-Milan verso la partita in programma il 1 marzo

Altro match molto atteso, al di là dei risultati negativi ottenuti dalle due squadre nell’ultimo turno di campionato, come osservato alcuni giorni fa con un altro approfondimento dedicato alla sfida tra Bologna ed Inter. Al momento, il club biancoceleste non ha diramato comunicazioni ufficiali a proposito di biglietti di Lazio-Milan, ma è probabile che la situazione si possa sbloccare nel weekend. Al massimo, entro inizio settimana, con vendita che potrebbe partire lunedì pomeriggio, come avvenuto pochi giorni prima del match contro l’Inter.

Informazioni ufficiali sui biglietti di Lazio-Milan si otterranno dal sito del club ospitante nel giro di pochi giorni.

Continua a leggere su optimagazine.com