Chiello è difficile da inquadrare. Giovanissimo e con progetti già interessanti alle spalle e all’attivo, oggi si presenta come l’elemento inquieto in una scena italiana in cui tutto è sempre più standardizzato e identico, quasi piatto.

Chi è Chiello

Rocco Modello (questo il nome di battesimo di Chiello) nasce a Venosa (Potenza) nel 1999. Nel 2017 forma gli FSK Satellite insieme a Taxi B e Sapobully, un collettivo in cui domina la trap del quale fanno parte anche ThugNizü, Powv e YoungGucci. Chiello si distingue per essere l’anima emo rap del progetto, e dopo due album – FSK Traps*it (2019) e Padre Figlio E Spirito Santo (2021) – si lancia nella carriera solista.

Nel frattempo ha già pubblicato il mixtape Zingaro con la partecipazione di Sapobully. Nel 2019 tocca all’EP Non Troverai Un Tesoro, ma l’esordio discografico arriva nel 2021 con Oceano Paradiso. Chiello mescola il meglio della scena indie degli anni ’90 con il cantautorato contemporaneo, il tutto impreziosito da una buona dose di rap per personalizzare il suo stile.

Non mancano le collaborazioni eccellenti, come quella con Colapesce nella traccia Ayahuasca dall’album OBE di Mace e il duetto con Elodie e Sick Luke ne La Strega Del Frutteto. Nel 2021 duetta con Rkomi in Cancelli Di Mezzanotte e nel 2024 compare nell’album Nei Letti Degli Altri di Mahmood nella traccia Paradiso con Tedua.

Cos’è successo con Blanco

Nel febbraio 2024 Chiello ha pubblicato un post dedicato a Blanco che i fan hanno tentato di decifrare. Al collega ha detto: “Credevo di aver trovato una spalla in questo mondo fatto di ‘a buon rendere'” e ha accusato Blanco di essere “un bambino che non pesa le proprie parole” e gli ha consigliato: “Impara a vivere”, chiudendo con uno “spero che tu capisca”.

Blanco, mentre scriviamo, non ha ancora risposto ma alcuni fan pensano che si sia trattato di uno stratagemma per annunciare un featuring.

Continua a leggere su optimagazine.com