Berlino, serie spin-off de La Casa di Carta, è stata la più vista nella settimana della sua uscita su Netflix, il 29 dicembre scorso ed è in Top 10 all time delle serie non in lingua inglese. Il successo del titolo ha spinto il colosso dell’intrattenimento in streaming a rinnovare per la seconda stagione, comunicando la decisione con una nuova foto del cast e un breve video diffuso attraverso gli account social.

Secondo piano, per favore.

BERLINO tornerà per una seconda stagione. pic.twitter.com/uDfo1Z4fu6 — Netflix Italia (@NetflixIT) February 19, 2024

La serie segue la storia di Andrés de Fonollosa, noto come Berlino, appunto, interpretato da Pedro Alonso, durante il periodo in cui non sapeva di essere malato ed era tra i ladri più apprezzati d’Europa. Nella prima stagione, insieme alla sua banda, Berlino ha messo a segno un colpo da 44 milioni di euro in gioielli sottratti a una casa d’aste di Parigi. Nella capitale francese ha incontrato Camille, moglie del direttore vittima del furto, di cui si è innamorato, complicando notevolmente tutta la faccenda.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulla seconda stagione di Berlino ma sappiamo che sarà creata ancora da da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato. Per l’inizio delle riprese si dovrà aspettare il prossimo anno. Pina e la Vancouver Media sono infatti impegnati nelle riprese di un’altra serie tv, il drama fantascientifico El refugio atómico, almeno per tutto il 2024.

