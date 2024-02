Il blocco degli screenshot WhatsApp per le foto profilo dei contatti sta per diventare realtà. Si tratta di una nuova funzionalità appena introdotta dagli sviluppatori del servizio di messaggistica nella versione beta Android siglata come la 2.24.4.25 sul Play Store. Presto dunque, un nuovo livello della privacy sarà introdotto per tutti.

Forse in molti non sanno che, ben 5 anni fa, WhatsApp aveva già introdotto il blocco del download delle immagini del foto profilo da parte di chiunque. Quest’ultimo era senz’altro un passaggio cruciale per evitare che qualcuno facesse anche un uso improprio di quanto non di sua proprietà. A curiosi e anche malintenzionati poi, fino ad oggi, è stato invece consentito di procedere ad uno screenshot del contenuto. L’aggiornamento appena menzionato blocca da adesso in poi questa funzionalità senza alcun dubbio.

L’immagine di aperrtura articolo (proposta da WABetaInfo) mostra proprio la schermata che ci da conferma del blocco degli screenshot WhatsApp per quanto riguarda le foto dei profili. Provando a compiere l’azione, l’app restituirà un messaggio di diniego. C’è da scommetterci che a nulla varranno diversi tentativi in questa direzione, la notifica a schermo sarà sempre la stessa.

Per il momento, la preziosa novità per la privacy è presente solo nella versione beta del servizio di messaggistica per i dispositivi Android. Nonostante tutto, non ci sono dubbi sul fatto che anche gli iPhone Apple potranno godere della stessa implementazione, magari in tempi diversi. L’impegno degli esperti al soldo dell’app di Meta è sempre più rivolto alla massima privacy degli utenti nelle chat singole, come quelle di gruppo, nei canali, negli stati e in ogni dettaglio relativo al loro account. Per quanto le foto profilo non potranno più essere “catturate” tramite lo schermo, nulla impedirà a veri malintenzionati di acquisirle attraverso dispositivi esterni ai telefoni sui quali si trovano, magari con una foto.

Continua a leggere su optimagazine.com