Il colosso di Seul è quasi pronto a lanciare il Samsung Galaxy Fit 3, più di tre anni dopo il lancio del Fit 2. Il mese scorso, tutte le caratteristiche principali e il design del device sono trapelati a causa di un errore del produttore sudcoreano. Ora, ancora più caratteristiche e specifiche del Samsung Galaxy Fit 3 sono state rivelate prima del suo annuncio ufficiale. L’indossabile avrà uno schermo AMOLED da 1,6 pollici con risoluzione di 256 x 402 pixel e densità di pixel 302ppi. Il dispositivo presenterà un corpo in alluminio ed una protezione in vetro curvo 2.5D per lo schermo. Sarà incluso a bordo un grado di protezione IP68 per resistenza alla polvere e all’acqua e durata fino a 5ATM. Il prossimo fitness tracker avrà un display touchscreen completo ed un pulsante laterale.

Come riportato da “SamMobile“, il wereable non eseguirà Wear OS come lo smartwatch Galaxy Watch 4 (o più recente) di Samsung. Pertanto, non sarà compatibile con app e quadranti di terze parti. Avrà 16MB di RAM e 256MB di memoria interna. Verrà alimentato da una batteria da 208mAh e può durare fino a 13 giorni con una singola carica. Sarà dotato di un cinturino che potrà essere facilmente staccato con un meccanismo ad un click. Il Samsung Galaxy Fit 3 sarà dotato di Samsung Health e disporrà di 101 modalità di allenamento. Terrà traccia dei livelli di ossigeno nel sangue, dell’attività quotidiana, dell’esercizio fisico, della frequenza cardiaca, dei passi, dello stress e degli allenamenti dell’utente (comprese la durata e la qualità del sonno per offrire un punteggio del sonno). Gli utenti potranno, quindi, provare i suggerimenti di Sleep Coaching per migliorare la qualità del sonno e il benessere generale. Ciò è in linea con l’obiettivo di Samsung di migliorare il rilevamento della qualità del sonno ed i suggerimenti annessi (tutti questi dati verranno sincronizzati con l’app Samsung Health su uno smartphone o tablet Android associato).

Altre funzionalità del Samsung Galaxy Fit 3 includeranno il rilevamento delle cadute e l’SOS di emergenza. Quando un utente cade durante un allenamento, il prodotto può rilevarlo e chiedere se ha bisogno di aiuto per chiamare i contatti di emergenza. Con la funzione SOS emergenze, gli utenti possono premere il pulsante laterale cinque volte e selezionare la funzione SOS per contattare i membri della famiglia e inviare la loro posizione. Questa funzione funzionerà solo quando è presente un telefono accoppiato nel raggio d’azione. Tutte le impostazioni del Samsung Galaxy Fit 3 saranno sincronizzate con il telefono accoppiato per facilitare il backup e il ripristino. Il device potrà essere utilizzato anche come otturatore remoto per la fotocamera su uno smartphone accoppiato, per controllare la riproduzione della musica ed aiutare a trovare un telefono smarrito. Rispetto al Galaxy Fit 2, il prossimo fitness band di Samsung sarà più grande del 46% e più sottile del 10%. Monterà uno schermo migliore, un maggiore monitoraggio degli allenamenti, un design più robusto, il rilevamento cadute, l’SOS emergenze, il “Trova il mio dispositivo” ed il coaching avanzato del sonno.

Continua a leggere su optimagazine.com