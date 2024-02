Il colosso di Seul sta cercando di lanciare altri due smartphone convenienti dopo il lancio dei Samsung Galaxy A15 5G e Galaxy A25 5G. I due prossimi telefoni saranno versioni leggermente modificate del Galaxy A15 5G e potrebbero essere lanciati prima in India. Ora sono state rivelate le caratteristiche del Samsung Galaxy F15 5G.

Come riportato da “SamMobile“, le immagini promozionali del dispositivo sono state individuate da SmartPrix e rivelano il design e le caratteristiche del telefono. Secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy F15 5G sarà dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ ed una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Il telefono dispone, inoltre, di una batteria da 6000mAh e supporta la ricarica rapida fino a 25W (USB PD PPS). Il device ha una configurazione a tripla fotocamera sul retro, probabilmente con una fotocamera principale da 50MP, una ultra-wide da 5MP e una fotocamera macro da 2MP.

Il produttore asiatico ha dotato il Samsung Galaxy F15 5G di funzionalità come Voice Focus per rimuovere il rumore di fondo durante le chiamate. Il telefono verrà fornito con Android 14 preinstallato e riceverà quattro importanti aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Si prevede che il telefono sarà alimentato dal processore MediTek Dimensity 6100+, 4/6GB di RAM, memoria interna da 128GB e uno slot per schede microSD. Il telefono sarà disponibile in tre colori: nero, lavanda e menta. A differenza del Galaxy A15 5G, su cui si basa il dispositivo, il Samsung Galaxy F15 5G non sembra presentare l’elemento di design ‘Key Island’. Il device dispone di GPS, 5G, slot per doppia SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, porta USB 2.0 Type-C e porta per cuffie da 3,5mm. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

