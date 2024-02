Comincia ad essere più chiaro lo scenario per quanto riguarda un match di Serie A molto atteso, considerando il fatto che le aspettative sui biglietti di Bologna-Inter ci portano per forza di cose verso un sold out dell’impianto emiliano. Già, perché se da un lato ci sono pochi dubbi sul fatto che anche per questa partita avremo un grosso seguito di tifosi nerazzurri, a maggior ragione per il rendimento avuto dalla squadra in campionato dopo le ultime giornate, al contempo lo straordinario cammino dei ragazzi di Thiago Motta ha creato un entusiasmo assolutamente contagioso in città.

Analizziamo gli ultimi riscontri sull’uscita dei biglietti di Bologna-Inter verso marzo in Serie A

Ulteriore aggiornamento, dunque, dopo le prime informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione ad inizio mese. Quali sono le considerazioni da fare per quanto riguarda i biglietti di Bologna-Inter e la relativa gestione da parte del club di casa? Altamente probabile, al momento, che si attenda il prossimo incontro tra le mura amiche per il club rossoblu, in programma venerdì sera contro il Verona. Insomma, ci sta che una società voglia gestire un evento alla volta, in modo da non condizionare l’affluenza di pubblico per la prima sfida.

Considerando che ci sarà poi il weekend, la logica vuole che la vendita dei biglietti di Bologna-Inter, prevista il prossimo 10 marzo, scatterà in via ufficiale la prossima settimana. Al più, potrebbero essere diffuse informazioni ufficiali durante il fine settimane, in merito alle varie dati della prevendita, oltre ai prezzi che verranno fissati per i vari settori. Insomma, ancora pochi giorni di pazienza e finalmente ne sapremo di più sulla gestione di un evento molto atteso tra le due tifoserie. Del resto, è scontato il tutto esaurito anche nel settore ospiti coi circa 3.000 ticket a breve in vendita.

Massima attenzione, dunque, con la gestione della vendita per i biglietti di Bologna-Inter.

Continua a leggere su optimagazine.com