Il 19 febbraio 1996 Bjork aggredì una giornalista all’aeroporto di Bangkok. La star islandese era appena atterrata e spingeva il carrellino con i bagagli e sul quale riposava il piccolo Sindri Eldon Þórsson, il figlio nato dalla relazione con il chitarrista dei Sugarcubes Pór Eldon. Improvvisamente la cantautrice perse il controllo e si lanciò in un feroce attacco nei confronti della reporter. Il caso scatenò i media.

Quando Bjork aggredì una giornalista a Bangkok

Il 19 febbraio 1996 all’aeroporto di Bangkok c’erano tanti fan e giornalisti. Poco prima di quel volo, la voce islandese di Army Of Me aveva inviato un comunicato stampa per chiedere ai reporter di lasciarla in pace, promettendo che avrebbe risposto a tutte le domande durante la conferenza stampa.

Nonostante la richiesta, Bjork si ritrovò di fronte a un muro di curiosi. Per questo, cercando di mantenere la calma, fece lo slalom tra le varie persone che l’attendevano al gate. Tra queste c’era Julie Kaufman, che sorridente attese il passaggio della star. “Benvenuta a Bangkok!”, le disse. Bjork, che fino a quel momento aveva tentato di ignorare i presenti, d’improvviso si fermò e spalancò gli occhi.

D’un tratto si lanciò feroce contro Julie Kaufman, prima colpendola ripetutamente sulla testa e poi scaraventandola a terra. La giornalista tentò di difendersi impugnando il microfono, ma la furia dell’artista era maggiore. I media ripresero la scena. Alcuni uomini dell’entourage di Bjork riuscirono a prelevare la cantante, che tuttavia tentò di dimenarsi per ricominciare a picchiare Julie Kaufman. Infine, la cantautrice salì sull’autobus.

Il motivo

Il video dell’aggressione fece il giro delle testate video e ancora oggi è uno dei contenuti più ricercati sul web. In un’intervista Bjork spiegò il motivo di quella reazione: quella giornalista, secondo il suo racconto, da giorni inseguiva lei e spesso rivolgeva al figlio domande inopportune sul loro rapporto.

Per questo motivo Bjork, alla sua ennesima presenza, perse la pazienza e passò alle maniere forti. La cantante si scusò pubblicamente con Julie Kaufman, che decise di non denunciarla.

Continua a leggere su optimagazine.com