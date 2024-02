In questo mese di febbraio si sta intensificando l’arrivo di messaggi WhatsApp da numeri stranieri per molti italiani. Contatti con prefissi internazionali di diverso tipo provano ad interfacciarsi con tante potenziali vittime con comunicazioni diverse tra loro. I pericoli derivati dai potenziali raggiri sono reali e concreti e vanno opportunamente esaminati.

Gli ultimissimi messaggi WhatsApp da numeri stranieri sono provenienti maggiormente dal Sud Africa, con prefisso +27 ma non mancano anche altre tipologie di mittenti. In pratica, si viene adescati sulla nota app di messaggistica prima con un semplice saluto in italiano. Il passaggio successivo è spesso una proposta di lavoro. Quest’ultima viene descritta come molto vantaggiosa, flessibile e naturalmente con un’elevata remunerazione. La vittima di turno viene invitata a chiedere ulteriori informazioni. Basterebbero queste rosee prospettive a mettere in allarme i riceventi: eppure, magari proprio per le condizioni di tanti disocuppati, si è disposti a credere al nuovo miraggio. Il raggiro consiste dunque nel furto di preziosi dati personali a chi cade nella trappola ed è disposto a fornire informazioni per essere assunto. Si va dai semplici dati anagrafici a quelli molto sensibili dei propri conti e delle carte di credito.

Cosa bisogna fare dunque quando si riceve uno o più messaggi WhatsApp da numeri stranieri o addirittura una chiamata dagli stessi recapiti e sempre attraverso l’applicazione di messaggistica? Semplicemente il messaggio dovrà essere ignorato e non bisognerà mai dare seguito alla richiesta di contatto, tanto meno fornire dei dati personali. L’ideale sarebbe anche bloccare il mittente ma stare comunque in guardia da altri numeri con prefissi internazionali. A meno che non si abbiano amici all’estero, difficilmente qualche persona residente in un’altra nazione cercherà di mettersi in contatto con noi per qualsiasi motivo che non sia un tentativo di truffa e raggiro. Meglio mantenere sempre altissima l’attenzione.

