La prima proiezione di Dostoevskij, la serie tv Sky Original ideata, scritta e diretta dai fratelli D’Innocenzo è stata accolta con un forte applauso dal pubblico del Festival di Berlino.

Una visione divisa in due atti da cinque ore l’una ha appassionato 600 spettatori che sono rimasti in sala per tutta la durata della proiezione e hanno poi dedicato una standing ovation i due registi e ii membri del cast presenti alla Berlinale.

Per i fratelli registi si tratta della prima serie televisiva. Infatti il linguaggio narrativo, secondo quanto spiega Fabio D’Innocenzo, è molto simile a quello cinematografico.

Da spettatore prima di entrare dentro la trama devo entrare nell’atmosfera. E infatti partiamo con ritmi lenti che aiutano chi guarda a perdersi dentro i personaggi e i luoghi. Non significa essere snob, chiediamo al pubblico un approccio attivo Fabio D’Innocenzo

La storia raccontata in Dostoevskij è una caccia al serial killer conosciuto col nome dello scrittore russo, che però si interseca con il viaggio interiore del protagonista Enzo Vitiello, interpretato da Filippo Timi, alle prese con un rapporto complicato con sua figlia Ambra (che nella serie ha il volto di Carlotta Gamba).

Per Damiano e Fabio D’Innocenzo si tratta di un ritorno al Festival tedesco: nel 2018 presentarono La terra dell’abbastanza, loro opera prima, mentre nel 2020 furono premiati con l’Orso d’Argento per la sceneggiatura di Favolacce

Continua a leggere Optimagazine