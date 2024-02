Realme ha recentemente ampliato la sua serie di smartphone con il lancio del Realme 12 Pro e del 12 Pro+. Ora, sembra che stia per arrivare un’altra aggiunta interessante: il Realme 12 Lite. Sebbene non ci siano ancora dettagli ufficiali sulla data di lancio, nuove informazioni forniscono un’anteprima delle caratteristiche chiave del dispositivo. È sempre entusiasmante vedere l’espansione di una serie di dispositivi e il Realme 12 Lite potrebbe offrire agli utenti un’altra scelta attraente.

Secondo un recente rapporto, il prossimo Realme 12 Lite è stato recentemente identificato nel database IMEI con il numero di modello RMX3890. Ciò ha suscitato speculazioni sul fatto che potrebbe essere una variante rinominata del Realme C67, in quanto entrambi condividono lo stesso numero di modello. Inoltre, si suggerisce che il Realme 12 Lite, se confermato appunto come re-brand del C67, potrebbe essere dotato del processore Qualcomm Snapdragon 685, abbinato a 4/6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il Realme 12 Lite si profila come un dispositivo interessante, con un possibile display LCD IPS da 6,72 pollici con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ci si aspetta che sia lanciato con Android 13 e Realme UI 4.0 preinstallati.

ARTICOLI CORRELATI

Per quanto riguarda il comparto fotografico, potrebbe presentare una configurazione posteriore a doppia fotocamera da 50MP e una fotocamera selfie da 8MP. La batteria da 5000mAh e il sensore di impronte digitali montato lateralmente completano le specifiche principali. Nonostante non sia stata annunciata una data di lancio ufficiale, il fatto che il dispositivo sia stato individuato nel database IMEI suggerisce che potrebbe arrivare sul mercato nelle prossime settimane. In una notizia correlata, Realme ha confermato il lancio del Realme 12+ 5G in Malesia il 29 febbraio. Sembra che Realme stia preparando una gamma completa di smartphone per soddisfare le esigenze degli utenti. Attenderemo con impazienza ulteriori dettagli e l’annuncio ufficiale di entrambi i dispositivi. Attenderemo con impazienza ulteriori dettagli e l’annuncio ufficiale di entrambi i dispositivi.

Continua a leggere su optimagazine.com