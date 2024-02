La preview dell’aggiornamento Android 15 è stata resa disponibile da Google la settimana scorsa. Molti possessori di Samsung Galaxy si chiedono già se il loro telefono riceverà l’update abbinato all’interfaccia utente One UI 7.0. Per quanto non ci siano comunicazioni ufficiali da parte del produttore, possiamo fornire una lista ufficiosa dei dispositivi supportati, in base alle classiche politiche di supporto software del brand.

Prima di fornire la lista di smartphone pronti a ricevere anche il prossimo major update, è il caso di suggerire come il rilascio non arriverà prima del prossimo autunno. In effetti, la versione finale di Android 15 non sarà messa a disposizione da Google prima dell’estate. Subito dopo, Samsung dovrà lavorare alla sua implementazione anche con la One UI e saranno necessari ulteriori mesi.

Di certo tutta la nuovissima serie di Samsung Galaxy S24, ma pure i Galaxy S23, S22 e S21 riceveranno l’aggiornamento Android 15 con la One UI 7.0. Per quanto riguarda i dispositivi foldable invece, beneficeranno di tutte le prossime novità software i Galaxy Z Flip 5, Fold 5, Fold 4 e Flip 4 e pure i Z Fold 3 e Flip 3. Per la serie Samsung Galaxy A, spazio ai rilasci quasi ceri per i Galaxy A73, Galaxy A72, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A23, Galaxy A15 (LTE+5G) e Galaxy A14 (LTE+5G).

Per finire, anche diversi smartphone delle serie Samsung Galaxy più econonmiche riceveranno l’update. Android 15 e One UI 7.0 dovrebbero essere a bordo dei Galaxy F54, Galaxy F34, Galaxy F15 ma pure sui Galaxy M54, Galaxy M34, Galaxy M53, Galaxy M33, Galaxy M15. I piani ufficiali del produttore dovrebbe essere resi noti con il prosuieguo dell’anno corrente e non appena disponibili, non mancheranno di essere comunicati su queste pagine.

