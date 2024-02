La terza stagione di Màkari debutta questa sera su Rai 1. Claudio Gioè torna dunque a vestire i panni di Saverio Lamanna nella fiction diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca, ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri, editi da Sellerio.

Un mix tra giallo e commedia, la serie, ambientata nell’omonima bellissima località del trapanese, in Sicilia, mira a replicare il successo delle precedenti stagioni, che hanno raggiunto una media del 25% di share.

Màkari – Trama

Saverio Lamanna è chiamato a risolvere quattro nuovi intricati casi, insieme alla sua compagna Suleima e all’amico Piccionello. A scombussolare l’armonia dei protagonisti arrivano però Michela e Giulio, due nuovi personaggi che potrebbero minare la stabilità della coppia. Ad avvertire il pericolo è come al solito l’abile e astuto Piccionello, il quale dovrà provare ad evitare che accada qualcosa di irreparabile.

Qualche anticipazione è data da Gioè

Io e Claudio ormai siamo una coppia, non ci sposiamo solo per non fare un torto a mia moglie! Quest’anno vedrete un Piccionello innamorato, ma che avrà anche una gatta da pelare con Saverio e Suleima Claudio Gioè

Màkari – Cast

Confermati gli interpreti che hanno portato la serie al successo. Rivedremo ancora in Màkari:

Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna

Ester Pantano nel ruolo di Suleima

Domenico Centamore che interpreta Piccionello

Tra i personaggi ricorrenti, ai già citati si aggiungono:

Serena Iansiti (Michela)

Eugenio Franceschini Giulio)

La serie andrà in onda da oggi 18 febbraio 2024 in prima serata e sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

