Sappiamo come per utilizzare WhatsApp sia necessario l’utilizzo di una scheda SIM, ma in realtà esistono degli escamotage che permettono di usare WhatsApp senza SIM, delle semplici procedure che potranno essere messe in atto in situazioni in cui si hanno delle necessità particolari. Qualcuno può quindi decidere di sfruttare quest’app di messaggistica pur non avendo a disposizione una SIM e vediamo più nel dettaglio quali sono i vari metodi che consentono di usare WhatsApp senza SIM.

Dritte su come usare WhatsApp senza SIM oggi: impariamo la procedura in pochi e semplici step

Dunque, non solo anticipazioni sui prossimi aggiornamenti WhatsApp oggi, dopo il nostro recente report. Sembra assurdo, ma si ha modo di poter sfruttare quest’app di messaggistica anche con un numero di linea fissa. Quello che bisogna fare è collegare lo smartphone su cui si vuole usare l’app di messaggistica a internet attraverso una connessione wi-fi o un hotspot. Se la rete funziona in maniera corretta ecco come procedere per utilizzare WhatsApp senza SIM.

Bisogna scaricare l’app sul proprio smartphone, iniziare la configurazione inserendo il numero di telefono della rete fissa e qui non sarà però possibile ricevere un sms con il codice di verifica, ma si procederà con una telefonata in cui sarà ripetuto a voce e basterà annotarlo per inserirlo poi dove richiesto. Ecco che WhatsApp sarà correttamente configurato anche senza SIM. Altro metodo da sfruttare è poter contare su un numero temporaneo.

Esistono infatti servizi che forniscono numeri di telefono virtuali, come TextNow, Google Voice o altri, una volta ottenuto il numero temporaneo si potrà passare alla configurazione di WhatsApp senza SIM sul proprio smartphone. Se si ha poi a disposizione un vecchio telefono che non viene più utilizzato con una SIM, si può sfruttare tale numero per usare WhatsApp su un altro telefono privo di scheda SIM.

Bisogna però avere a disposizione due smartphone, quello su cui è presente questa vecchia SIM e quello su cui si vuole configurare e usare WhatsApp senza scheda, ed entrambi devono essere connessi ad internet. C’è infine la funzione multi-dispositivo che permette di usare WhatsApp anche su device senza SIM, purché siano collegati ad una rete internet. Come visto sono tanti i modi da sfruttare, sta a voi decidere quale scegliere.

