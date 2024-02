Sta per concludersi una settimana estramamente ricca di novità per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S23, soprattutto in relazione a coloro che nn vedono l’ora di imbattersi nel nuovo aggiornamento che porterà l’esperienza AI a bordo dei top di gamma 2023. I segnali verso l’uscita imminente del pacchetto software sono molteplici, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi con un altro articolo, ma nella tarda serata di venerdì siamo passati ad un qualcosa di più concreto. Vediamo, dunque, in quale direzione stanno andando gli sviluppatori per il pubblico interessato.

Riscontri finalmente più concreti per i Samsung Galaxy S23 sul rilascio dell’aggiornamento caratterizzato dall’AI

Da dove nasce la fiducia degli addetti ai lavori, contestualizzata al Samsung Galaxy S23 ed alla diffusione dell’aggiornamento con il quale finalmente potremo toccare con mano funzioni connesse all’intelligenza artificiale? Ogni considerazione odierna, a detta di SamMobile, parte dalla distribuzione avvenuta in queste ore di un altro upgrade. Stiamo parlando dell’app Samsung On-Device Resource. Prima che il Samsung Galaxy S24 esordisse sul mercato, l’applicazione in questione si dedicava soltanto all’elaborazione della sintesi vocale in Bixby, senza dimenticare il riconoscimento vocale per la digitazione vocale all’interno della tastiera.

Con l’arrivo del top di gamma 2024 tutto è cambiato, visto che adesso l’app adesso si concentra su alcune delle nuove funzionalità AI, come Interprete, Traduzione dal vivo nelle chiamate e conversione delle registrazioni vocali in trascrizioni di testo. Ebbene, pare che la la versione più recente dell’app crei i presupposti affinché le suddette funzionalità possano risultare disponibili anche su dispositivi più vecchi come i vari Galaxy Z Fold 5 e Galaxy S23.

Si tratta, a conti fatti, di un indizio relativo all’immimenza del rilascio dell’aggiornamento più atteso dai possessori di un Samsung Galaxy S23. Soprattutto chi vuole sfruttare al massimo l’intelligenza artificiale.

