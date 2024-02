Il 17 febbraio si celebra la Giornata Nazionale del Gatto. Perché? Facciamo subito notare che parliamo di ricorrenza “nazionale” e non internazionale. Quest’ultima si celebra l’8 agosto.

Perché il 17 febbraio è la Giornata Nazionale del Gatto

Come ricorda Il Giorno, febbraio è il mese dell’Acquario, un segno dominato da Urano che è protettore degli spiriti liberi e anticonvenzionali. Quale creatura, se non il gatto, è forte di queste caratteristiche?

Il gatto è infatti noto per le sue straordinarie capacità. Ma perché abbiamo posto l’enfasi sull’elemento “nazionale”? Secondo Ca’ Zampa, quella del 17 febbraio è la Giornata Nazionale del Gatto solamente in Italia e Polonia, mentre in Giappone cade il 22 febbraio.

Secondo Oasy.com, in Italia questa Giornata particolare viene celebrata dal 1990, quasi una coincidena dal momento che il 17 è un numero che spalanca diverse superstizioni, come l’infondata convinzione del gatto nero portatore di sventure.

Il significato numerico

Per quanto riguarda il significato numero del 17, in numeri romani tale cifra si esprime con XVII, il cui anagramma è “VIXI”, ovvero “ho vissuto” che ci fa pensare alle proverbiali sette vite dei gatti.

A proposito di quest’ultimo aspetto, secondo la cultura nordica il 17 è un numero che indica la buona sorte e indica la possibilità di “vivere la vita 7 volte”, ed ecco il collegamento con i nostri piccoli amici felini. Numerosi, infatti, sono (e sono stati) gli artisti noti per la loro passione per i gatti. Iconica è la foto di Kurt Cobain con il suo gatto sulle spalle, ma ricordiamo che Freddie Mercury aveva con sé almeno 10 gatti, tutti salvati dalla strada e ai quali dedicò il suo album solista Mr. Bad Guy. Quando arrivava Natale, per ciascuno dei suoi amichetti preparava un sacchettino con dei giocattoli.

