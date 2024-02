Endless Love è la nuova serie turca che vedremo prossimamente in onda su Canale5. A livello globale, ha registrato un grandissimo successo, oltre ad aver conquistato molti premi.

In Italia riuscirà a replicare tale popolarità? Presentata col titolo originale Kara Sevda, la serie racconta la storia d’amore di due studenti, Nihan e Kemal, che dopo essersi conosciuti in maniera del tutto casuale intraprendono una relazione duratura e profonda. Ben presto, però, la giovane Nihan si vedrà costretta a sacrificare tutto per portare avanti un segreto che riguarda la sua famiglia.

Nel cast della serie turca Endless Love troviamo: Neslihan Atagül nei panni Nihan Sezin; Burak Özçivit è Kemal Soydere; Kerem Alışık, l’attore conosciuto in quest’ultima per aver vestito i panni di Ali Rahmet Fekeli in Terra Amara, interpreta Ayhan Kandarli; Rüzgar Aksoy (già noto come Ercüment Akman nella prima stagione di Terra Amara) presta il volto a Tarık Soydere; Melissa Aslı Pamuk veste infine i panni di Asu Alacahan, già vista ne La ragazza e l’ufficiale, dove interpretava Ayşe; mentre in Dreams and Realities – La forza dei sogni è Setenay, una delle quattro protagoniste.

Endless Love vanta il primato di essere la serie turca più vista al mondo, venendo doppiata in più di 50 lingue diverse e trasmessa in oltre 110 paesi. Andata in onda dal 2015 al 2017 per un totale di due stagioni, la dizi è stata anche la prima del suo paese ad essere premiata come Best Telenovela 2017 durante gli International Emmy Award.

Nel 2021 si è invece aggiudicata il riconoscimento di The Best International Soap Opera agli Soap Awards France. Al momento, i protagonisti Burak Özçivit e Neslihan Atagül sono gli unici attori turchi ad aver ricevuto una nomination come Best International Actor and Best International Actress.

Endless Love andrà probabilmente in onda a marzo, al termine della messa in onda di Terra Amara, che sta appunto giungendo alla conclusione.

Continua a leggere su optimagazine.com.