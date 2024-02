Ci sono tanti tifosi di calcio che, in questi giorni, chiedono previsioni su uscita di anticipi e positicipi di Serie A per la 28esima giornata. Come spesso accade in questi casi, infatti, soprattutto coloro che necessitano di lunghi spostamenti hanno bisogno di ottenere informazioni in merito con un certo anticpo, in modo da poter valutare la soluzione migliore per il proprio caso. In questo frangente, la questione è tutto sommato di facile lettura, alla luce del solito intreccio delle valutazioni di Lega Calcio, rispetto al percorso fatto dalle squadre italiane nelle coppe europee.

Le ultime indicazioni su uscita di anticipi e positicipi di Serie A per la 28esima giornata e quelle successive

Insomma, pur non avendo informazioni ufficiali in merito, è facile sbilanciarsi in queste ore grazie ad alcune indicazioni raccolte di recente. Come avvenuto in passato sul nostro magazine. Fatte queste premesse, cosa possiamo dire a proposito delle previsioni su uscita di anticipi e positicipi di Serie A per la 28esima giornata, senza dimenticare le settimane successive? Riprendend il discorso avviato poco fa, sarà fondamentale capire quali saranno le partite in programma per le quadre italiane impegnate in Europa, con un chiaro riferimento a due squadre più di altre.

Già, perché per Inter, Napoli, Lazio, Fiorentina e Atalanza abbiamo una situazione abbastanza delineata fino ad aprile inoltrato. Diverso il discorso per Milan e Roma, impegnate nei playoff di Europa League. Entro la fine della prossima settimana ne sapremo di più anche su queste squadre, motivo per il quale anticipi e positicipi di Serie A della 28esima giornata potrebbero essere noti già venerdì prossimo. Al più, entro e non oltre il lunedì successivo.

Un ulteriore aggiornamento su anticipi e positicipi di Serie A si avrà poi dopo gli ottavi di finale di Champions League.

