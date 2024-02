Realme, il rinomato produttore cinese di elettronica di consumo, ha recentemente svelato la sua ultima serie, il Realme 12 Pro, alla fine dello scorso mese di gennaio. Questa serie comprende due modelli principali, il Realme 12 Pro e il12 Pro+, entrambi progettati per offrire prestazioni e funzionalità di alto livello. Mentre i modelli vanilla, Realme 12 e 12+, devono ancora essere ufficialmente annunciati, l’attenzione si è concentrata sul Realme 12+ 5G, recentemente presentato da Realme per il mercato indiano. L’arrivo di questo dispositivo indica una forte spinta verso la connettività 5G, offrendo ai consumatori un’opzione avanzata e moderna.

Il Realme 12+ 5G si presenta con lo slogan “One More Plus“, suggerendo un ulteriore miglioramento nella gamma Realme Plus. Definito come un middle-range di valore definitivo, questo smartphone sembra promettente per gli appassionati di tecnologia che cercano prestazioni affidabili ad un prezzo accessibile. Attraverso l’account X (ex Twitter) ufficiale di Realme India, è stata annunciata l’imminente data di lancio del Realme 12+ 5G, generando grande attesa tra gli utenti. Inoltre, la pagina già attiva sul sito Web ufficiale di Realme in India sottolinea che il device in questione presenterà dodici aggiornamenti distintivi rispetto agli altri smartphone sul mercato. Tra questi, un punto saliente consisterà in un design di lusso nel suo segmento, evidenziando un’attenzione particolare alla qualità e all’estetica del dispositivo.

Il lancio del Realme 12+ 5G in altri Paesi, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, la Thailandia, la Malesia, gli Stati Uniti e la Cina, è stato confermato attraverso le certificazioni TDRA, NBTC, SIRIM, FCC e TENAA. In particolare, il lancio in Malesia è previsto per il 29 febbraio 2024. Ecco le specifiche del device: processore octa-core MediateK Dimensity 7050 5G, opzioni di RAM da 6/8/12/16GB, opzioni di archiviazione da 128/256/512GB/1TB, interfaccia Realme UI 5 basata su Android 14, display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici a 120Hz, fotocamera posteriore tripla da 50MP (LYT-600 OIS), un grandangolare da 8MP e una lente macro da 2MP, mentre la fotocamera selfie è da 16MP. Alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida da 67W. Le opzioni di colore sono Pioneer Green e Navigator Beige.

