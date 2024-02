Sono state riportate voci secondo cui il produttore asiatico starebbe pensando di dotare il Samsung Galaxy Z Fold 6 di una fotocamera principale da 200MP simile all’S24 Ultra. Un nuovo rapporto dipinge un quadro desolante per coloro che sperano di vedere aggiornamenti della fotocamera sul prossimo pieghevole premium di Samsung.

Secondo quanto riportato da “SamMobile“, il colosso di Seul sta attualmente testando una fotocamera principale da 50MP come quella trovata sullo Z Fold 5. L’azienda asiatica potrebbe ancora passare a una fotocamera da 200MP più avanti nel ciclo di sviluppo, ma non pare essere questo il caso. L’azienda sudcoreana pare essere destinata ad utilizzare la stessa fotocamera frontale con display ultra-wide da 12MP, display cover da 10MP e fotocamera sotto il display da 4MP. I dettagli della fotocamera con zoom non sono disponibili, ma il colosso di Seul probabilmente manterrà il teleobiettivo ottico 3x da 10MP utilizzato sullo Z Fold 5 e manterrà la fantastica funzionalità di zoom a lungo raggio esclusiva degli smartphone Galaxy S Ultra.

Maggiori informazioni sul Samsung Galaxy Z Fold 6 dovrebbero iniziare ad apparire online nei prossimi mesi, anche se stiamo mantenendo sotto controllo le nostre aspettative per quanto riguarda importanti aggiornamenti hardware. Oltre a fotocamere migliori, ci piacerebbe vedere l’OEM sudcoreano passare ad un display cover che non sia così piccolo e angusto, ma resta da vedere se i nostri desideri si realizzeranno o meno. Per ora, se desiderate il miglior smartphone di punta dell’OEM asiatico e non vi interessa uno schermo pieghevole, dovresti dare un’occhiata al Samsung Galaxy S24 Ultra, un fantastico dispositivo che potrebbe valere la pena tenere sotto controllo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

