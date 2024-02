Nome: Megi

Cognome: Bulla

Anno di nascita: 1995

Città: ?

Piattaforme: TikTok

Categoria: Booktoker

Chi è Megi Bulla

Quando si scopre chi è Megi Bulla ci si ritrova in un mondo tutto nuovo. La giovanissima divulgatrice di libri, infatti, fa parte dell’universo dei booktoker, quei content creator che su TikTok parlano di libri, editoria e letteratura.

Dopo una laurea in ingegneria civile, nel 2020 scopre il mondo di TikTok che – come per tanti creator – si è presentata come una rivelazione per vincere l’angoscia del lockdown. Dopo i primi tentativi e le prime resistenze, Megi Bulla intuisce che sui social esiste un vuoto in termini di contenuti letterari, dunque si tuffa nell’avventura proponendosi come divulgatrice di libri. Oggi vanta più di 430 mila follower su TikTok. Il suo progetto si chiama La Biblioteca Di Daphne, un nome che rende benissimo la sua idea di vita social.

Così, Megi Bulla inizia a parlare dei suoi libri preferiti fino a diventare una creator a tempo pieno. Inizialmente follower e case editrici le regalavano libri per poterne parlare sul suo profilo, oggi tra lei e l’editoria è nata una vera e propria collaborazione.

Da ingegnere civile a content creator: le live di lettura

Come già detto, Megi Bulla ha una laurea in ingegneria civile e i suoi primi passi nel mondo del lavoro li muove distribuendo gas nelle abitazioni private. Con la scoperta dei social, La Biblioteca Di Daphne è diventata la sua priorità.

Oggi Megi è un punto di riferimento per coloro che lei chiama “giovani adulti” – lo ha riferito a Fanpage durante un’intervista – una fascia d’età che arriva fino ai 30 anni. Ogni settimana, addirittura, la booktoker organizza delle live di lettura per intrattenere il suo pubblico.

Il suo genere preferito è il fantasy. All’Ansa ha rivelato:

“I libri devono scatenare emozioni, provocare una reazione. Devono consentire di creare contenuti che intrattengano. I libri BookTok friendly sono quelli che danno uno shock finale, che fanno piangere, arrabbiare”.

