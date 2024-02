Il bestseller “Memorie di Adriano” della scrittrice Marguerite Yourcenar (edito in Italia da Einaudi) diventerà una serie televisiva sulla storia dell’imperatore romano. Prodotta da Ilbe, società fondata da Andrea Iervolino e Monika Bacardi, il titolo sarà diviso in sei episodi.

A curare la sceneggiatura sarà Francesco Piccolo, Premio Strega per “Il desiderio di essere come tutti”, che ha già collaborato alla scrittura di film per Nanni Moretti, Paolo Virzì, Francesca Archibugi, Marco Bellocchio, Matteo Rovere, Daniele Lucchetti e Saverio Costanzo.

La serie racconterà Adriano dall’infanzia, ripercorrendo le fasi cruciali della vita di un uomo profondo e sensibile, consapevole dell’importanza di essere alla guida dell’Impero Romano.

“Siamo entusiasti di annunciare questa nuova produzione che porta alla vita lo straordinario mondo di Marguerite Yourcenar attraverso la penna di Francesco Piccolo” Andrea Iervolino, Ceo del Gruppo Ilbe

L’obiettivo dei produttori è di “portare sullo schermo la storia dell’Imperatore Adriano, esplorando il suo spirito libero e le sue sfide personali in una serie che promette di far rivivere agli spettatori la vita di uno dei personaggi più influenti dell’antica Roma”.

Iervolino sottolinea alcune analogie tra l’epoca raccontata nella serie TV e i giorni nostri. “La vita di Adriano – spiega il numero uno di Ilbe – viene raccontata in un momento di grande cambiamento storico, di traumatiche rivoluzioni di valori avvenute tra la fine del paganesimo e l’inizio del Cristianesimo, un momento di transizione simile all’attuale panorama mondiale, costantemente sconvolto da profonde trasformazioni”.

Fonte immagine: Flickr

