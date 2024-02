WhatsApp per Android sta testando una nuova versione beta, la 2.24.4.22, disponibile per coloro che sono iscritti al programma tester. Come sappiamo gli sviluppatori lavorano costantemente per poter migliorare proprio l’esperienza utente di WhatsApp, apportando modifiche sull’app di messaggistica che hanno una loro utilità. Nuove funzioni che sono continuamente testate per garantire un utilizzo migliore di WhatsApp e per quanto concerne quest’ultima versione beta, al momento testata principalmente su WhatsApp per Android.

Nuove indicazioni sull’ulteriore beta di febbraio per WhatsApp: trapelano anticipazioni sull’aggiornamento

Altra questione da valutare su WhatsApp, dopo i chiarimenti di ieri sul blocco per alcuni smartphone. Nel dettaglio si sta testando, per quanto riguarda la proprietà dei propri canali, la possibilità di trasferire le responsabilità amministrative ad altri utenti quando necessario. Approfondendo la questione, chi insomma ha già avuto modo di testare questa versione beta 2.24.4.22 di WhatsApp per Android, viene mostrata una nuova opzione nella schermata delle impostazioni del canale per consentire all’attuale proprietario del canale di avviare il processo di trasferimento. Come? Selezionando un nuovo proprietario dall’elenco degli utenti idonei.

Prima tale opzione non esisteva, non c’era insomma la possibilità di nominare un nuovo responsabile del canale di WhatsApp. Una volta che ci sarà la risposta affermativa da parte dell’utente scelto, quest’ultimo assumerà tutti i diritti amministrativi sul canale, inclusa la possibilità di gestire le impostazioni e le informazioni del canale. È importante notare che il nuovo proprietario del canale avrà anche la possibilità di eliminare il canale, licenziare altri amministratori e controllare i contenuti pubblicati al suo interno.

Opzione sicuramente interessante per chi non ha troppo tempo nel gestire i propri canali WhatsApp, così si ha modo di delegare senza alcun tipo di problema. A volte insomma capita di essere presi da altre cose relative il lavoro e dopo aver avviato un proprio canale WhatsApp si ha poco tempo per gestirlo. Con questa nuova funzione verrà di gran lunga facilitato il passaggio di proprietà del canale WhatsApp, ma ovviamente dovrà essere un account fidato che sarà in grado di portare avanti il lavoro in modo impeccabile. Non ci resta che attendere questa funzione con il prossimo update di WhatsApp per Android.

