I Samsung Galaxy S24 hanno cominciato a ricevere l’aggiornamento di febbraio pianificato per risolvere alcuni problemi, procedere a varie ottimizzazioni e migliorare la resa della fotocamera dei dispositivi top di gamma. In merito a quest’ultimo aspetto, sono stati dettagliati i plus del telefono a cui hanno lavorato gli sviluppatori per ottenere scatti sempre all’altezza delle aspettative.

Come riportato anche nel forum ufficiale Samsung nella sua versione coreana, I nuovi Samsung Galaxy ricevono un miglioramento della luminosità delle immagini con l’ultimo aggiornamento, grazie alla retroilluminazione ad alta intensità. In particolare, per i Samsung Galaxy S24 Ultra c’è un passo in avanti per la nitidezza delle immagini con zoom ma anche quando si procede alla ripresa di scene con aree scure e con interni poco illuminati.

Le novità per la fotocamera dei Samsung Galaxy S24 non finiscono qui. Nella modalità Cibo, sono stati migliorati i colori per riprendere i piatti preferiti. Ancora, è stato annunciato un passo in avanti per quanto riguarda la saturazione dei colori e il bilanciamento del bianco delle immagini catturate in modalità Notte. Pure gli scatti con soggetti in rapido movimento dovrebbero essere più precisi grazie all’ultimo update. Più in generale, ci si aspetta una resa ottimale in numerose distuazioni di scatto non meglio dichiarate.

Siamo solo al primo pacchetto software di ottimizzazioni dei Samsung Galaxy S24 dopo il loro lancio. La distribuzione del pacchetto è partita in Sud Corea, paese natale del brand ma si propagherà molto presto nel resto del mondo, compresa l’Europa. Dunque anche gli italiani già in possesso delle ammiraglie possono essere certi di non dover attendere molto per avere un’esperienza fotografica sempre più professionale con il loro telefono, in particolare con il modello Ultra ma anche con le varianti minori della stessa serie lanciate nel mese di gennaio.

