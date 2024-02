Terra Amara torna in onda di stasera 15 febbraio con i nuovi episodi su Canale5. Dopo il triplo appuntamento serale durante la settimana di Sanremo 2024 (al mercoledì, giovedì e venerdì), la serie turca occupa di nuovo il giovedì sera, lasciando la domenica libera (per ora). Prosegue invece nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì, e al sabato con un lungo appuntamento pomeridiano.

Gli episodi in onda sono quelli della quarta stagione. Demir è misteriosamente scomparso, ma nel frattempo la vita nella tenuta Yaman prosegue, con Zuleyha diventata la nuova signora di Cukurova. Hakan e il suo socio Abdulkhair tramano alle sue spalle, così come Betul, che mira all’azienda di famiglia. In questo nuovo appuntamento assisteremo a due grandi uscite di scena: due personaggi storici della serie tv ci salutano per sempre.

Stasera 15 febbraio vedremo due episodi di Terra Amara, di cui vi riportiamo le anticipazioni:

Fikret viene arrestato e portato dal procuratore a causa di un filmino manipolato in cui lo si vede mentre carica della droga in un camion dell’azienda Yaman. Nel frattempo, Lutfiye torna a villa Yaman e scopre che Abdulkadir ha comprato la casa di Sermin e Betul. Spaventata, quando viene a sapere che Zuleyha sta per sposarsi con Mehmet, decide di raccontarle la verità sulla morte di Fekeli. Zuleyha, temendo che il suo futuro sposo sia coinvolto, cancella le nozze.

Saniye e Gulten stanno rientrando alla villa, quando al furgone si fora una gomma. Le due donne allora scendono in strada per cambiare la ruota e vengono investite da Ozhan e Colak. I due scappano, lasciando le donne a terra. Saniye muore sul colpo, mentre Gulten viene portata in ospedale. Alla villa, tutti affrontano con estrema difficoltà la notizia della morte di Saniye.

L’appuntamento con Terra Amara è per stasera 15 febbraio dalle 21:30.

