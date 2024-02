Alcuni mesi fa, il colosso di Seul ha presentato il Samsung Galaxy A15 5G, lo smartphone 5G più conveniente della serie Galaxy A. Ora è stato rivelato che l’azienda sudcoreana sta pianificando di lanciare altri due telefoni basati sul Galaxy A15 5G ed è probabile che entrambi saranno più economici.

Come riportato da “SamMobile“, sono state rivelate informazioni sulla batteria del Samsung Galaxy M15 5G. Una batteria per un telefono Galaxy con numero di modello EB-BM156ABY è stata trovata sul sito Web di Safety Korea con una capacità nominale di 5880mAh (capacità commercializzata di 6000mAh) e prodotta da Ningde Amperex Technology Limited dalla Cina (se confermata, sarà più grande della cella da 5000mAh presente nel Galaxy A15 5G). La batteria potrebbe disporre, inoltre, di ricarica rapida da 25W. Il Samsung Galaxy M15 5G probabilmente condividerà molte delle sue specifiche con i Galaxy A15 5G e F15 5G. Possiamo aspettarci che il Samsung Galaxy M15 5G sarà dotato di uno schermo Super AMOLED da 6,5 ​​pollici con risoluzione FullHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Si prevede che il telefono avrà tre fotocamere sul retro: primaria da 50MP, ultra-wide da 5MP e macro da 2MP. Frontalmente, potrebbe avere una fotocamera selfie da 13MP.

I Samsung Galaxy A15 5G e F15 5G sono dotati del processore MediaTek Dimensity 6100+, 4/6/8GB di RAM, 128/256GB di spazio di archiviazione ed uno slot per schede microSD. Pertanto, lo stesso processore, RAM e opzioni di archiviazione saranno probabilmente presenti sul Samsung Galaxy M15 5G. Si prevede che il telefono esegua Android 14 e disponga di GPS, uno slot per schede dual-SIM con 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, porta USB Type-C, jack per cuffie da 3,5mm e lettore di impronte digitali. Il telefono potrebbe essere lanciato in India, nei Paesi vicini e in alcuni mercati dell’America Latina. Aspettatevi che il device abbia un prezzo inferiore rispetto al Samsung Galaxy A15 5G.

