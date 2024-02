Online il primo trailer ufficiale di Iwájú: City of Tomorrow, la nuova miniserie animata prodotta da Walt Disney Animation Studios e Kugali Media. Quest’ultima è un’organizzazione fondata da artisti africani con l’obiettivo iniziale di porsi come competitor proprio del colorro dell’entertainment americano.

Iwájú: City of Tomorrow è un progetto diretto da Olufikayo Ziki Adeola e si avvale delle musiche realizzate da Ré Olunuga, già autore della colonna sonora di Rose.

La serie è ambientata a Lagos, città della Nigeria, nel futuro. La protagonista è la giovane Tola che esplora i segreti del mondo insieme al suo amico, esperto di tecnologia autodidatta, Kole.

Oltre allo spirito avventuroso di Tola, all’ingegnosità di Kole e ai molti altri divertenti e bellissimi fili emotivi esplorati in Iwájú: City of Tomorrow, la colonna sonora è intrisa del mio profondo amore per Lagos e i suoi molteplici strati. Include anche molte chicche e richiami per chiunque abbia familiarità o curiosità con il linguaggio della musica cinematografica di Nollywood.

Ré Olunuga