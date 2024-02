Sta diventando virale, in questi giorni, un fantomatico messaggio per la quaresima di Papa Francesco sull’opportunità di mangiare tutto, senza andare incontro a particolari sacrifici. Un modo per creare una linea di discontinuità rispetto al passato, considerando il fatto che il Pontefice avrebbe avuto un’uscita pubblica contraria ad alcuni canoni cristiani. A partire proprio da quelli che prevedono l’impossibilità di mangiare determinate cose in date specifiche. A prescindere dal fatto che siate propensi o meno a seguire i suddetti dettami, oggi abbiamo altre questini che dobbiamo mettere a fuoco.

Chiariamoci sul fantomatico messaggio per la quaresima di Papa Francesco sul mangiare tutto in questo periodo

Altra fake news sul Pontefice, dunque, dopo quella che nei mesi scorsi lo ha dato per morto, come abbiamo riportato a suo tempo sul nostro magazine. Quali sono le precisazioni del caso sul presunto messaggio per la quaresima di Papa Francesco sul mangiare tutto in questo periodo? Il testo che trovate soprattutto su Facebook ci dice che, a detta del Papa, il vero sacrificio non sia nello stomaco, ma nel cuore. Insomma, ha poco senso ed è anche incoerente non mangiare carne, quando in contemporanea si faccia tanta fatica a mantenere i rapporti con la propria famiglia. Tanto per fare un esempio.

Testo condivisibile o meno, a seconda della percezione che ognuno può avere di tematiche simili. Tuttavia, come è stato riportato da alcuni addetti ai lavori, ad oggi non esistono prove sul fatto che questo virgolettato si possa associare effettivamente a Papa Francesco. Sono parole che girano sui social da anni, ma a conti risultano di “dubbia provenienza”. Insomma, ricondividerle per farle passare come messaggio del Pontefice, ad oggi, è insensato.

In sostanza, fate sempre molta attenzione quando vi imbattete in messaggi che richiedono per natura delle ricondivisioni, come abbiamo avuto modo di constatare oggi con il finto messaggio per la quaresima di Papa Francesco sul mangiare tutto.

