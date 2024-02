I Gormiti stanno per tornare in TV in una veste inedita. I guerrieri creati da Leandro Consumi per l’omonima linea di giocattoli GIG, già protagonisti di cartoni animati di successo, si apprestano a vivere nuove avventure grazie al reboot realizzato dal Gruppo Rainbow, in collaborazione con Giochi Preziosi, che detiene i diritti delle vendite in Italia e all’Estero

Gormiti – The New Era, verrà distribuita il prossimo autunno con due stagioni da 10 episodi ciascuna. La serie, ad alto budget, realizzata in live action, è un mix tra effetti CGI e personaggi reali alle prese con avventure straordinarie e combattimenti spettacolari.

Gormiti – The New Era: Trama

La sertie ripercorre le avventure di quattro ragazzi della Terra, scelti per essere nominati Scion (protettori), con la missione di proteggere il regno fantastico di Gorm. A ciascuno di essi è assegnato uno speciale Gormita, leggendari spiriti guerrieri, come guida spirituale ed emotivaa nel loro percorso di crescita.

Gormiti – The New Era: Cast

Gli interpreti della serie live action sui Gormiti sono stati selezionati tra giovani talenti internazionali. I protagonisti sono:

Millie Fortunato Asquini (Skye – Scion)

Federico Cempella (Zane – Scion)

Robel Tesfamichael (Glen – Scion)

Francesco Bertozzi (Carter – Scion)

Claire Palazzo (Myridell)

La regia di Gormiti – The New Era è curata da Mario Parruccini

