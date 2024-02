In un brevissimo video postato sulle storie Instagram, Fedez risponde al Codacons che recentemente ha presentato un esposto contro il rapper. L’imprenditore digitale e marito di Chiara Ferragni ha fatto chiarezza su quanto attribuitogli dall’associazione, cogliendo l’occasione per esprimere un pensiero – l’ennesimo – contro il Codacons.

La replica alla stampa: “Notizia decontestualizzata”

Federico Lucia ha commentato sia il lavoro delle testate nazionali sia l’esposto del Codacons. Attraverso le pagine di Repubblica ha detto che la sua dichiarazione è stata riportata “in modo del tutto decontestualizzato”

Fedez va nel dettaglio e ritorna a quella volta in cui un giudice, durante un processo, gli domando se fosse in possesso di beni immobili, auto, navi, aerei e altri beni mobili. Fedez riferisce a Repubblica che “non ho intestato nulla a nome mio e dunque sono tecnicamente nullatenente perché è tutto intestato alle società della mia famiglia, come avviene per molti imprenditori e imprenditrici di questo Paese”.

Quindi dichiara a Repubblica che le sue società sono “a disposizione per ogni eventuale controllo”.

Fedez risponde al Codacons

Diverso, invece, il tenore di risposta usato sulle storie Instagram per puntare il dito contro il Codacons. Fedez riferisce di aver ricevuto diversi controlli dalla Guardia di Finanza che non avrebbe rilevato “nulla di illecito, attualmente non ho nulla in sospeso”.

Quindi il per si chiede: “Perché il Codacons per far parlare di sé deve sempre buttare me**a su di me e le persone con cui lavoro?”. Il Codacons ha dunque presentato un esposto alla Guardia di Finanza, specificando – come riporta Ansa – che non è intenzione dell’associazione “affermare che il ‘gruppo Fedez’ evade il fisco anche perché questa associazione non dispone di mezzi e potestà necessarie per verificarlo o affermarlo”.

Dunque il Codacons chiede alle Fiamme Gialle “un’analisi più ampia”.

Continua a leggere su optimagazine.com