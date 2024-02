Per il Samsung Galaxy S24 è stato appena annunciato un aggiornamento ufficiale molto prezioso. I top di gamma sono stati lanciati solo da poche settimane e necessitano ora di un update utile per migliorarne le prestazioni, oltre che risolvere alcuni problemi sperimentati dai primi utilizzatori dei telefoni.

Il rilascio si focalizza su tre aspetti fondamentali. Il primo di questi è quello relativo ai presunti problemi di nitidezza del display dei Samsung Galaxy S24. Il produttore ha avuto modo di chiarire che l’esperienza non soddisfacente con lo schermo dei dispositivi (lamentata da alcuni) era stata in qualche modo voluta. In pratica, la scarsa nitidezza nella resa del display non è mai stata un malfunzionamento ma pianificata per impostazione predefinita. Ebbene, proprio per venire incontro alle lamentele degli utenti, il produttore si è deciso a rilasciare opzioni aggiuntive per la selezione della giusta vivacità dei colori delle immagini sul telefono. Come visibile nella fotoi di apertura articolo, ora sarà possibile gestire questo parametro in completa autonomia attraverso una scheda identica a quella dedicata al bilanciamento del bianco, alla luminosità e molto altro ancora.

L’aggiornamento appena annunciato per i Samsung Galaxy S24 è stato sviluppato anche per migliorare l’esperienza fotografica. Il produttore ha dunque sottolineato i suoi sforzi per ottimizzare lo zoom del dispositivo, la modalità ritratto e quella notturna. Dei miglioramenti dovrebbero giungere anche per le riprese video.

Per finire, lo stesso aggiornamento di imminente distribuzione per i Samsung Galaxy S24 è stato pensato anche per la resa della funzione di traduzione dal vivo delle conversazioni in lingue diverse. Di certo il produttore sta cercando di rendere ancora più funzionale l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nativa per i suoi dispositivi di punta e capiremo presto se sia riuscita nel suo intento.

