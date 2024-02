In questi giorni sono molte le voci relative ad un presunto elenco di cellulari senza WhatsApp dal prossimo 29 febbraio. Qualche articolo dai toni allarmistici veicola informazioni non proprio esatte. Meglio chiarire dunque lo stato dell’arte per il supporto del servizio di messaggistica sugli smartphone di primissima generazione o quasi.

La data del 29 febbraio non significherà nulla per nessuno dei nostri lettori, per ben due minuti. In primis, perché i dispositivi elencati sono davvero vecchissimi e c’è seriamente da dubitare che qualcuno li possegga. Allo stesso tempo poi, per la quasi totalità di questi ultimi, il supporto del servizio si era concluso già diverso tempo addietro. Vale la pena ricordare un nostro vecchio articolo di fine 2022 che includeva una lista di telefoni sui quali proprio WhatsApp non avrebbe più funzionato da inizio 2023. Ebbene, in pratica i nomi di questi device sono gli stessi in circolazione ora con il riferimento al nuovo blocco del prossimo 29 febbraio, Per non parlare poi di un ulteriore passaggio ufficiale compiuto lo scorso autunno per una serie di device pure non più supportati dall’app di comunicazione.

Nella davvero improbabile ipotesi che qualcuno dei presunti cellulari senza WhatsApp dal 29 febbraio (ma, come abbiamo spiegato, ancor da prima) sia in possesso di qualche italiano, ecco di seguito indicato un elenco abbastanza vasto di dispositivi datati e obsoleti che varrà la pena cambiare in ogni caso, magari non solo per il servizio di messaggistica. Ci sono i Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy s3 Mini, Samsung Galaxy Trend II ma anche gli LG Optimus L3 II Double, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Double, LG Optimus L7 Double, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6 e LG Optimus F7. Non mancano all’appello neanche alcuni poco diffusi dispositivi Huawei, ZXTE, Archos, Sony e Wiko.

