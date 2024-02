Il 14 febbraio ha lasciato questo mondo, paradossalmente nello stesso giorno di San Valentino in cui il rocker di Zocca ha dedicato un post alla sua dolce metà, la Laura Schmidt che lui chiama “Laurina” e di cui ha raccontato il primo incontro, la prima cena insieme e i momenti più belli. Ma chi era Andrea Giacobazzi?

Chi era Andrea Giacobazzi

67 anni, Andrea Giacobazzi era amico intimo di Vasco. I due si frequentavano sin dalla giovanissima età, quando “Vasco non era ancora Vasco”, per dirla come la raccontano i fan.

Andrea è morto il 14 febbraio a seguito delle complicazioni di un intervento chirurgico al quale si era sottoposto. Vasco lo ha salutato e ricordato sui suoi profili social una volta appresa la notizia: “È sempre stato dalla mia parte anche quando molti mi voltavano le spalle”. Soprattutto, ad Andrea Giacobazzi dobbiamo due grandi momenti della carriera del Blasco: l’intuizione del concerto Modena Park e l’ispirazione del brano Colpa D’Alfredo.

La storia dietro Colpa D’Alfredo

In giovane età Vasco Rossi faceva il DJ tutto l’anno, allo Snoopy nelle stagioni fredde e in altre location all’aperto d’estate. Le serata estive erano fatte di musica fino all’alba e soprattutto tentativi di trovare l’anima gemella. Per Vasco Rossi, la prediletta era una certa Daniela che abitava a Modena. Il Blasco tentò più volte di strapparle un appuntamento.

“Ho perso un’altra occasione buona, stasera”. L’“occasione” arrivò una sera in cui Vasco si offrì di riaccompagnare a casa la sua musa. Il suo amico Andrea lo trattenne per ricordargli che nella stessa serata avrebbe dovuto raggiungere Misano per il lavoro, dunque consigliò al futuro rocker di Zocca di mettersi in macchina in un orario utile per non trovare il traffico. Mentre i due conversavano, Daniela fu riaccompagnata a casa da un certo Santino, un tizio “molto abbronzato” ma non proprio africano.

Andrea, “con i suoi discorsi seri e inopportuni”, fece sciupare l’unica occasione per Vasco di poter passare del tempo con Daniela.

