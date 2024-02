I nuovi Samsung Galaxy S24 sono dotati di numerose funzioni innovative e sono tanti i possesso di vecchi Galaxy desiderosi di godere degli stessi plus. Ora abbiamo la certezza che, almeno per una di queste ossia la feature Instant Slow-Mo saranno decisamente accontentati. Lo ha comunicato un moderatore nel forum della community di Samsung nelle scorse ore, specificando esattamente per quali device è stata già pianificata questa implementazione.

Proprio la nuovissima funzionalità Instant Slow-Mo è prevista per tutti i dispositivi di fascia alta di ultima generazione: parliamo di tutta la serie Galaxy S23 , Galaxy Tab S9, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5. La scelta di preferire questi smartphone e tablet rispetto ad altri è presto spiegata. Per poter beneficiare di questo plus è necessario disporre di una potente GPU e NPU, dunque almeno di un potente Snapdragon 8 Gen 2 o naturalmente chipset di fascia alta più recenti. Il tutto perché il comparto hardware deve permettere una risposta in 16,6 ms per i video a 60 fps.

Le buone notizie provenienti dal moderatore già citato non finiscono qui: proprio la funzionalità Instant Slow-Mo porterà in futuro anche il supporto per i video a 10 bit (mentre ora sono a 8 bit), con risoluzione 480p e in formato .mov (adesso invece in quello .mp4).

Oramai avuta la certezza della gradita novità del Samsung Galaxy S24 anche per i più recenti Samsung Galaxy top di gamma, resta solo da capire quando questa novità arriverà? Possiamo ipotizzare che ciò accada in concomitanza con il lancio dell’interfaccia utente One UI 6.1 e ciò, secondo la stessa pianificazione del produttore, dovrebbe avvenire entro la prima metà dell’anno e dunque entro giugno. Per un’indicazione temporale più precisa potremmo dover attendere qualche settimana.

