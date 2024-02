La serie Samsung Galaxy S24 ha segnato semplicemente l’inizio di un nuovo anno. Il colosso di Seul ha in programma il rilascio di alcuni altri dispositivi mobili di fascia alta prima della fine del 2024, come una nuova generazione di telefoni pieghevoli ed i tablet di punta della decima serie. La serie di telefoni pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 e la gamma Galaxy Tab S10 saranno annunciate nella seconda metà del 2024; tuttavia, piccole informazioni su questi prodotti non annunciati stanno già comparendo online. Le ultime novità riguardano in particolare i Samsung Galaxy Z Flip 6 e Tab S10+. Sicuramente due dispositivi appena imparentati: si dà il caso che siano comparsi online sul sito Web di certificazione BIS. O, più specificamente, le loro batterie sembrano essere apparse alla BIS.

Come riportato da “SamMobile“, si ritiene che il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 6 porterà il numero di modello SM-F741, mentre il Tab S10+ potrebbe essere identificato dal numero di modello SM-X828. La questione ha senso, visto che i Samsung Galaxy Z Flip 5 e Tab S9+ hanno rispettivamente i numeri di modello SM-F731 e SM-X810/SM-X816. Bene, numeri di modello simili per un paio di batterie del produttore sudcoreano sono adesso comparsi al BIS: corrispondono ai presunti numeri di modello dei Samsung Galaxy Z Flip 6 e Tab S10+.

Queste batterie sono identificate come EB-BF742ABE e EB-BF742ABY per il telefono pieghevole e EB-BX828ABE / EB-BX828ABY per il prossimo tablet. BIS non rivela alcuna specifica per queste batterie, ma un paio di settimane fa abbiamo appreso che il Samsung Galaxy Z Flip 6 sarà dotato di due unità, ciascuna delle quali con una capacità leggermente maggiore rispetto alle doppie batterie utilizzate dal Galaxy Z Flip 5. Per quanto riguarda il Tab S10+ e gli altri due modelli attesi della serie tablet, ovvero i Tab S10 e S10 Ultra, la capacità della batteria non è nota, ma non saremmo sorpresi se fossero gli stessi dell’anno scorso e nel caso in cui il Tab S10+ avesse un’unità da 10.090 con ricarica da 45W. Ve lo faremo sapere.

