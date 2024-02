Un altro sfogo di Kanye West contro i fan, un altro muro che separa il rapper e imprenditore statunitense dal suo pubblico. Da troppo tempo Ye – questo il suo nuovo nome – attira su di sé tante polemiche ora per i pensieri espressi sulla comunità ebraica e sul popolo afroamericano, ora per gli atteggiamenti assunti insieme alla nuova compagna Bianca Censori.

Lo sfogo di Kanye West contro i fan

Qual è il nuovo episodio del dissing continuo tra Ye e i suoi fan? Questi ultimi gli contestano i post ossessivi in cui il rapper mostra la moglie, molto spesso in abiti succinti, o senza che questi contenuti comunichino qualcosa di concreto.

A proposito di questo si è pronunciato anche John Dolmayan, batterista dei System Of A Down, che ha invitato il rapper di Donda a riprendersi un po’ di dignità. Nel nuovo round, Kanye West ha postato un video di Bianca Censori – lo stesso – tre volte di fila. Travolto dalle polemiche, Ye ha rotto il silenzio.

“Pubblicherò mia moglie quanto voglio, fratello. Mi rende felice. Alcune persone non vogliono che tu sia felice. Vogliono che tu li renda felici io ho deciso di rendermi felice e ne sono felice”.

“Andate a farvi fo**ere”, dice Kanye West nel video allegato in cui lo vediamo passeggiare insieme alla compagna all’interno di un aeroporto.

Le repliche dei fan

L’invettiva del rapper non è certamente passata inosservata. Al suo invito ad andare a farsi benedire, i fan hanno replicato spiegando di non essere contrari ai post incentrati sulla moglie, piuttosto all’ossessività della ripetitività con cui Kanye West vive la sua vita sui social.

Alcuni sostengono: “Non sei felice come dici di essere. Se fossi felice non mostreresti il cu*o di tua moglie”, altri: “Questo non è Kanye West, è qualcuno che si spaccia per lui”.

Avrà una fine questa storia?

