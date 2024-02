Al netto di una classifica tutt’altro che esaltante, i tifosi dei campioni d’Italia si stanno preparando già oggi per il match più atteso della stagione, al punto da essere alla ricerca dei biglietti di Napoli-Juventus in vista del big match del 3 marzo. Insomma, tutti ora si chiedono quando escono i ticket per la sfida a Fuorigrotta, che potrebbe dire tantissimo sulle residue speranze per i due club nel raggiungere i rispetti obiettivi. I ragazzi di Mazzarri, infatti, devono correre tanto per recuperare terreno in ottica quarto posto, nel caso in cui ci si voglia effettivamente qualificare alla prossima edizione della Champions League, mentre in bianconeri non hanno più margine di errore sulla lotta scudetto.

Oggi si parla dei biglietti di Napoli-Juventus per il 3 marzo: capiamo insieme quando escono

Discorso simile rispetto a quello che è stato fatto nei giorni scorsi, per quanto concerne la sfida di campionato tra Lazio e Bologna in programma il prossimo fine settimana. Per farvela breve, nonostante la partita in questione si disputerà tra poco più di due settimane, è altamente probabile che si debbano attendere circa sette o otto giorni per saperne di più sui biglietti di Napoli-Juventus. In particolare, il club azzurro intende aspettare la partita di Champions League che si giocherà mercoledì prossimo al Maradona contro il Barcellona.

Dunque, per non condizionare negativamente la prevendita dei biglietti delle due partite, si aspetterà con ogni probabilità l’altro evento, per poi concentrarsi sui biglietti di Napoli-Juventus. Solo ipotesi, almeno per ora, ma la strategia di marketing appare molto chiara, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte del club partenopeo. La situazione è in continua evoluzione, motivo per il quale sarà importante tenere gli occhi aperti nei prossimi giorni.

Ancora un po’ di pazienza e ne sapremo di più sui biglietti di Napoli-Juventus.

Continua a leggere su optimagazine.com