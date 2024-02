Ci sono alcuni problemi WhatsApp su iPhone venuti a galla negli ultimi giorni. Si è trattato di anomalie relative ad arresti improvvisi dell’app di messaggistica o anche all’impossibilità di aprirla pure a seguito di numerosi tentativi. Si è compreso con il tempo che era stato un recente update a scatenare le difficoltà degli utenti, mentre un nuovo rilascio ufficiale sull’App Store Apple pone rimedio adesso a qualsiasi errore.

Nelle ultime ore, i possessori di iPhone possono aggiornare proprio WhatsApp alla versione con il numero di build è 24.3.76. Il registro delle modifiche del rilascio fa riferimento a nuove funzioni di formattazione del testo e alla possibilità di creare più facilmente degli sticker. C’è solo una menzione generale alla risoluzione di alcuni errori: eppure l’esperto WABetaInfo chiarisce che gli arresti anomali del servizio nati dopo l’update siglato come iOS 24.3.70 siano stati superati proprio grazie all’ultima fatica degli sviluppatori.

A chiunque sperimenti continui problemi WhatsApp sul suo iPhone è altamente consigliato procedere all’aggiornamento ufficiale presente sull’App Store Apple nell’ultima versione disponibile. Mentre le novità relative alla formattazione e agli sticker potrebbero non essere subito disponibili e pronte fra qualche settimana per tutti dopo il rilascio, almeno i malfunzionamenti evidenziati dovrebbero rientrare davvero per tutti. Per fortuna, almeno per il momento, gli utenti Android non sembrano essere stati afflitti dalle stesse tipologie di disservizi.

L’aggiornamento costante dell’app WhatsApp, soprattutto nel caso di problemi più o meno gravi, resta una garanzia importantissima per gli utenti che utilizzano il servizio. Tra le novità attes4 a breve in questa prima fase del 2024, c’è quella che consentirà di inviare messaggi e di riceverli anche da app di comunicazione esterne come Telegram, Signal e non solo. Quest’ultima implementazione dovrebbe arrivare per iPhone e Android entro l’inizio della prossima estate.

