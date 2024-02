Carnevale è l’occasione miglior per provare a identificarsi per un giorno con i propri eroi del cinema e della TV. Alcuni personaggi sono diventati famori grazie al loro look, che spesso hanno contribuito al loro successo e alla riconoscibilità. Accessori, acconciature, dettagli che possono rappresentare idee interessanti e innovative a chi è alla ricerva di un abito last-minute e low-cost per partecipare a una festa in maschera.

Di seguito proponiamo cinque idee per vestirsi a Carnevale come i personaggi delle serie TV più amate dal pubblico, in modo da fare colpo sugli amici e allo stesso tempo non stressarsi troppo per cercare un costume.

Mercoledì

La primogenita della famiglia Addams, protagonista anche di una serie dedicata completamente a lei indossa un abito nero, con colletto bianco e ha un’acconciatura con inconfondibili trecce nere. L’anno scorso il suo look è stato gettonatissimo tra le bambine a Carnevale, anche per la sua semplicità.

Dr. House

Altro personaggio iconico della televisione. Per emularlo basta un bastone da passeggio. Una camicia celeste come la sua, una giacca, un paio di jeans e sneakers sono indumenti facilmente reperibili.

Star Trek

La serie di fantascienza cult degli anni ’60 è stato nel corso degli anni un must per i cosplayer. Anche a Carnevale è frequente incontrare persone vestite come i membri dell’equipaggio dell’Enterprise. Bastano un paio di pantaloni neri e una maglia azzurra per Spock o gialla per il Capitano Kirk, su cui applicare il mitico simbolo.

Breaking Bad

Basta una tuta da biohazard gialla, guanti in l’attrice azzurri e una maschera per diventare un perfetto Walter White alle prese con la “cucina” nel laboratorio di metanfetamina.

Picky Blinders

Qui a fare la differenza è il cappello, il Newsboy tipico degli strilloni di Londra, indossato dai protagonisti della serie di culto. Con un abito classico, panciotto e camicia con colletto club si da vita a un costume inconfondibile.

Narcos

Per essere un perfetto Pablo Escobar, come quello interpretato da Wagner Moura, bastano una camicia a maniche corte, a righe o a fantasia hawaiiana, un paio di baffi, sigaro e occhiali da sole.