Dopo il recente lancio del Vivo V30 sul mercato globale, ci sono anticipazioni riguardo al prossimo lancio del modello Vivo V30 Pro. Grazie ad alcune indiscrezioni, possiamo dare uno sguardo preliminare alle presunte specifiche ed all’aspetto della variante Pro. Secondo i rendering trapelati, sembra che il Vivo V30 Pro adotterà un design elegante, con un display caratterizzato da bordi curvi e un foro centrale per la fotocamera anteriore.

Sul retro, è prevista una configurazione a tripla fotocamera, suggerendo un’attenzione particolare alla qualità delle immagini e alla versatilità fotografica. La disposizione dei tasti di accensione e volume sul bordo destro è una scelta pratica e comune, mentre il logo Vivo sul retro contribuirà a riconoscere il marchio. Inoltre, la disponibilità di opzioni di colore come nero e verde offre agli acquirenti la possibilità di personalizzare il proprio dispositivo secondo le loro preferenze estetiche. Queste indiscrezioni ci forniscono un’anticipazione delle possibili caratteristiche del Vivo V30 Pro, in attesa di ulteriori dettagli ufficiali da parte di Vivo. Il prossimo Vivo V30 Pro sembra promettente in termini di specifiche e funzionalità. Il suo display AMOLED da 6,78 pollici, con una possibile risoluzione di 2800 × 1260 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, suggerisce un’esperienza visiva di elevata qualità con colori vividi e un’ottima fluidità di scorrimento.

Con il processore MediaTek Dimensity 8200 come cuore del dispositivo, le prestazioni dovrebbero essere all’altezza delle aspettative, garantendo una navigazione fluida, tempi di risposta rapidi e prestazioni affidabili anche durante le attività più impegnative, come il gaming o l’uso di app pesanti. Il device presenta una configurazione a tripla fotocamera, tra cui uno snapper principale da 50MP con OIS supportato da ZEISS, promette prestazioni fotografiche di alto livello e una versatilità eccezionale per catturare immagini nitide e dettagliate in diverse situazioni. La batteria generosa da 5000mAh, abbinata alla ricarica rapida da 80W, offre una lunga durata e la comodità di una ricarica rapida che riduce al minimo i tempi di inattività. Con il grado di protezione IP54, il dispositivo è resistente alla polvere e agli schizzi d’acqua.

