Dopo una lunga fase di sperimentazione, il sistema SMS IT-alert è attivo da oggi 13 febbraio: almeno in specifici casi, è funzionante la tecnologia per la quale gli italiani riceveranno avvisi nel caso di pericoli derivanti incidenti industriali, eruzioni e non solo. Ad annunciare l’importantissimo passo in avanti è stato il Dipartimento di Protezione Civile attraverso le parole di Fabrizio Curcio.

Da ottobre scorso, gli italiani hanno cominciato a fare conoscenza del sistema IT-alert attraverso una serie di test. In tanti oramai conoscono la procedura messa in campo in caso di pericolo: il messaggio in arrivo sui telefoni delle persone potenzialmente a rischio emetterà un suono ad alto volume. Verrà sempre indicato il mittente della nota, il motivo per il quale si è provveduto all’invio e naturalmente tutti i consigli utili per evitare qualsiasi rischio. La tecnologia dedicata proprio al sistema è quella denominata cell broadcast, letteralmente “trasmissione tramite celle”. Quest’ultima consente di inviare avvisi a un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine e dunque ad individui collocati nella stessa area. Il tutto funziona anche in casi di campo limitato o in casi di saturazione della banda telefonica, ma non se il telefono è spento.

Da oggi 13 febbraio 2024 il sistema IT-alert funzionerà in caso di disastri come il collasso di una grande diga, di Incidenti in stabilimenti industriali, pure in riferimento a Incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica. Infine, gli alert partiranno anche a seguito dell’attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all’isola di Vulcano. La sperimentazione del sistema continuerà ancora per un anno al termine del quale la stessa tecnologia verrà arrivata anche nei restanti casi previsti dalla Direttiva UE 2018/1972 del Parlamento e del Consiglio Europeo dell’11 Dicembre 2018. Il riferimento è agli eventuali rischi derivanti da maremoto generato da un sisma; attività vulcanica dello Stromboli e, in ultimo, pure da precipitazioni intense.