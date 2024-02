Il colosso di Seul ha migliorato significativamente il suo sistema di aggiornamento software negli ultimi anni. Per questo motivo è stato un po’ sorprendente vedere che non sia ancora rilasciato il primo upgrade per il Samsung Galaxy S24. Sono già passate un paio di settimane dal rilascio della nuova serie di punta, eppure non c’è ancora alcun aggiornamento. Questo è insolito perché in genere vediamo un aggiornamento software già in attesa per i dispositivi Samsung di fascia alta quando termina il periodo di pre-ordine e i primissimi clienti iniziano a tirare fuori i loro dispositivi dalla scatola. Il primo aggiornamento è importante per mantenere l’esperienza utente elevata; garantisce che eventuali problemi software eventualmente presenti nei nuovi dispositivi al momento della spedizione dalla fabbrica vengano risolti. Non è raro vedere anomalie e bug su dispositivi nuovi di zecca, quindi il primo aggiornamento contribuisce notevolmente a assicurare che i clienti non maturino un’idea negativa del dispositivo quando lo hanno da poco tempo.

Come riportato da “SamMobile“, sono passate quasi due settimane da quando la linea Samsung Galaxy S24 è stata rilasciata in tutto il mondo e ancora alcun aggiornamento, anche se ci sono state segnalazioni su alcuni gremlin software, ma non sembra che nulla sia all’orizzonte. Questa pare una regressione non necessaria, che il produttore asiatico avrebbe dovuto evitare, considerando la sua precedente storia di non soddisfare le aspettative dei clienti circa degli aggiornamenti tempestivi.

Abbiamo visto il colosso di Seul accelerare l’aggiornamento alla One UI 6.1 per altri dispositivi. Molti smartphone e tablet idonei della famiglia Galaxy hanno ricevuto l’ultima versione della One UI nelle ultime settimane. Dovrebbe esserci apparentemente un team separato dedicato al lavoro sul software per la serie Samsung Galaxy S24. Probabilmente non è una questione di risorse prelevate dal top di gamma per concentrarsi maggiormente sull’invio della One UI 6.1 per tutti gli altri dispositivi, quindi è piuttosto difficile capire in questo momento perché le cose siano state lasciate come sono adesso. Si può solo sperare che ciò che causa questo calo di concentrazione sugli aggiornamenti software del Samsung Galaxy S24 venga risolto presto, in modo che possiamo ancora una volta sperare che il sistema di aggiornamento di Samsung vada sempre più rafforzandosi.

Continua a leggere su optimagazine.com