Bisogna concentrarsi anche oggi sul Samsung Galaxy S23 e sull’arrivo del tanto atteso aggiornamento, tramite il quale questa serie potrà iniziare a toccare con mano alcune funzioni dell’intelligenza artificiale. Inevitabilmente, la presentazione e la successiva uscita sul mercato del suo predecessore, il Samsung Galaxy S24, ha aumentato non poco la curiosità del pubblico e degli addetti ai lavori, ma è chiaro che siamo ormai agli sgoccioli. Come riportato nella giornata di ieri con un altro articolo, ci sono conferme sul fatto che l’appuntamento dovrebbe essere fissato nel corso della seconda metà di marzo.

Le prime certezze sulle funzioni AI che vedremo in uscita per i Samsung Galaxy S23: resta qualche dubbioo sull’aggiornamento

Se da un lato iniziamo ad avere maggiori certezze sulle tempistiche fissate dal produttore coreano, al contempo è lecito chiedersi quali plus del pacchetto verranno garantiti anche al top di gamma del 2023. Insomma, ci sarà una distribuzione parziale o totale del firmware? Al momento non abbiamo ancora riscontri chiari ed ufficiali da parte del produttore, ma qua e là ci sono delle anticipazioni che potrebbero tornare utili ai possessori di un Samsung Galaxy S23. Vedere per credere quanti riportato da SamMobile, che consente quantomeno di porre delle basi sul prossimo rollout.

Tra le quattro certezze “tecniche” che abbiamo al momento, è possibile soffermarsi sull’arrivo immediato a bordo dei Samsung Galaxy S23 di novità come le animazioni dell’interfaccia utente migliorate, diverse nuove funzionalità Galaxy AI che a breve sbarcheranno anche sui Samsung Galaxy S24, nuove funzionalità di personalizzazione della schermata di blocco e varie correzioni di bug e miglioramenti della stabilità.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per andare incontro ad un aggiornamento impostato sulla tanto invocata AI, tramite il quale potremo vedere decisamente evolvere l’esperienza di utilizzo dei vari Samsung Galaxy S23.

