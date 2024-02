Nome: Ambrogio

Cognome: Mazzai

Anno di nascita: 1991

Città: Verona

Piattaforme: TikTok

Categoria: TikToker

Chi è Don Ambrogio Mazzai

I sacerdoti non sono certo una novità nel mondo dei social. Le piattaforme, infatti, sono spesso usate dalle persone che hanno scelto l’abito talare come strumento per fare apostolato e diffondere i messaggi delle sacre scritture. In alcuni casi, gli stessi religiosi amano diffondere il loro pensiero sull’attualità.

Don Ambrogio Mazzai è uno di questi. Classe 1991, è sacerdote dal 2016. Intervistato da L’Arena, ha raccontato che prima di indossare la tunica passava quasi tutte le giornate a giocare online, un’abitudine che lo faceva inevitabilmente soffrire ma dalla quale non riusciva a liberarsi. “Ho iniziato a sentirmi inutile“, specifica, e ancora: “Ho capito che stavo sprecando il mio tempo“. Dunque Ambrogio ha iniziato il suo lungo percorso verso la riscoperta che lo ha portato, nel 2016, a sposare la via religiosa.

Nel 2021 è sbarcato su TikTok e ha cominciato a pubblicare contenuti per diffondere il credo, il tutto in un formato assolutamente “friendly” con filmati di pochi secondi – La Fede in 20 Secondi, tra questi – e citazioni del Vangelo, oltre alla celebrazione delle ricorrenze più importanti come Natale, Epifania, Pasqua e Immacolata Concezione.

Suo è il libro Upsy Daisy – Le Domande Che Non Hai Mai Fatto A Un Prete. Spesso si è pronunciato sull’aborto e altri argomenti più spinosi, dividendo nettamente il pubblico.

Le polemiche su Geolier

In uno dei suoi video postati su TikTok, Don Ambrogio Mazzai ha commentato negativamente la vittoria di Geolier, un risultato che “ha confermato il mio parere contrario a questo evento“.

Don Ambrogio si è scagliato principalmente alla kermesse nota come Festival della Canzone Italiana “ci fosse una canzone non in italiano“. Secondo Mazzai, la scalata alle classifiche sarebbe arrivata “comprando i voti con una schifosissima mentalità mafiosa“. Va detto che il prete tiktoker non ha mai fatto il nome di Geolier, ma il suo commento ha scatenato un acceso dissenso al quale ha spiegato di essersi scagliato, piuttosto, contro “il meccanismo aberrante e diseducativo di trasmettere una canzone in napoletano che non c’entra con Sanremo e di poter comprare voti se si hanno i soldi“ e ha precisato di essere comunque “contento di quel cantante napoletano che non conosco e di cui non ho sentito neanche la canzone“.

Continua a leggere su optimagazine.com